وقالت المصادر -لشبكة "إن بي سي" الأمريكية- إنه من المقرر أن يعلن بايدن هذا القرار رسميا خلال وجوده في العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو الجاري، بعد مشاركته في ألمانيا في قمة مجموعة السبع.



ونوَّهت المصادر بأن عدة مئات إضافية من الجنود قد يتمركزون في بولندا بصورة أكثر دواما.



يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) كانت قد أرسلت قوات إلى بولندا في أوائل شهر فبراير الماضي في مسعى لتعزيز أوروبا الشرقية ودفاعات حلف الناتو مع توقع الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي حدث يوم 24 من نفس الشهر.



ونشرت البنتاجون 4700 جندي من الفرقة 82 إلى بولندا المحاذية حدوديًا مع أوكرانيا على امتداد شهر فبراير، ثم أعيد توجيه قوات أمريكية أخرى في ألمانيا ورومانيا قبل الهجوم.



وفي مارس الماضي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تمديد بقاء القوات في بولندا في ظل استمرار الحرب، ثم زار بايدن القوات في أواخر مارس لرفع معنويات الجنود، وأعلن آنذاك أن هناك 10500 جندي متمركزون في بولندا.