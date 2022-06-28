مساعدة رئيس موظفى ترامب تدلى بشهادتها اليوم للجنة تحقيقات اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

ستدلي كاسيدي هاتشينسون أحد مساعدي رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز والتي كانت شاعد عيان على العديد من الأحداث والمحادثات الحاسمة بشهادتها امام لجنة التحقيق في احداث اقتحام الكونجرس العام الماضي.

قابلت هاتشينسون اللجنة خلف الأبواب المغلقة وعرضت اللجنة مقاطع فيديو من شهادتها خلال جلسات الاستماع السابقة، لكن شهادتها الحية ستمثل لحظة مهمة في سلسلة جلسات الاستماع حيث تعتبر هاتشينسون واحدة من أكثر الشهود أهمية بسبب قربها من رئيس موظفي البيت الأبيض للرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك.

أجابت هاتشينسون على أسئلة اللجنة خلال ثلاث جلسات منفصلة، خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي ، شغلت اللجنة مقطع فيديو لهاتشينسون تشهد على أن ميدوز والمحامي السابق دونالد ترامب رودي جولياني قد شاركوا في محادثات مبكرة حول تقديم قوائم مزيفة للناخبين

كما قامت هاتشينسون بتسمية العديد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين الذين قالت إنهم استفسروا عن العفو الرئاسي إما لأنفسهم أو للآخرين ، في الفترة التي سبقت 6 يناير ، وقالت هاتشينسون إن ترامب اقترح على ميدوز أنه يوافق على هتافات "شنق مايك بنس" من مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي.

ولم تكشف اللجنة عن موضوع الجلسة التي ستبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر، وقال مصدر مطلع إن اللجنة كانت قلقة بشأن أمن شاهد محتمل قبل جلسة يوم الثلاثاء، وأدت المخاوف الأمنية أيضًا إلى اتخاذ احتياطات جديدة داخل غرفة الاستماع.