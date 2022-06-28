مسئول روسى: مزاعم كييف حول استهداف قواتنا لمركز تجارى فى كريمنشوك "فبركة"

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن بوليانسكي قوله "إن هناك تناقضات واضحة في حادث اندلاع النيران في المركز التجاري الأوكراني"، مشيرا الى أن كييف تحتاج إلى مواصلة تركيز العالم على أوكرانيا قبل قمة الناتو المرتقبة.



وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أفاد في وقت سابق بأن الجيش الروسي استهدف أحد المراكز التجارية في كريمنشوك.