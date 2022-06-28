محافظ شمال سيناء يودع حجاج الجمعيات الأهلية

شمال سيناء - محمد حسين

ودع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبرفقته على غيط، مدير عام التضامن الاجتماعى، حجاج الجمعيات الأهلية، بمحافظة شمال سيناء قبل توجههم إلى مطار القاهرة للسفر إلى الأراضى السعودية لآداء فريضة الحج هذا العام.

وأعلنت محافظة شمال سيناء، أن المحافط استقبلهم وعدد من القيادات لتوديعهم، وقد ودع الأهالى الحجاج بالزغاريد، وأكد المحافظ ضرورة التزام الحجاج بالاجراءات الاحترازية، وإتباع كافة التعليمات لحين العودة، مع الدعاء لمصر وسيناء بكل الخير والأمن والاستقرار، مشيرا الى توفير أتوبيس سياحى لنقل الحجاج من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولى والعودة ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والاتفاق على تيسير الاجراءات أثناء مرورهم على الطريق الدولى ومعدية القنطرة حتى مطار القاهرة الدولى وفى العودة .

وأعلن على غيط مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة أن عدد حجاج الجمعيات بالمحافظة يبلغ 40 حاجا وحاجه مشيرا الى أنه تحدد صباح يوم غد لسفرهم من المطار الى الأراضى السعودية ، وذلك بتكلفة 87 ألف جنيها بخلاف قيمة التذكرة بنحو 20 ألف جنيها .

وأوضح استمرار الحجاج لمدة 21 يوما بأحد الفنادق 4 نجوم القريبة من الحرم النبوى حيث قامت المؤسسة الخيرية لتيسير الحج والعمرة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ، وأشار الى قيام الهلال الأحمر المصرى بتوفير شنطة الوقاية لكل حاج بها كافة أدوات الوقاية.

ومما يذكر أنه سبق فتح باب التقدم لحجاج الجمعيات لمدة أسبوعين حيث تقدم عدد 127 حاجا وحاجة بشمال سيناء، وتم قبول 40 حاجا وحاجة، منهم لآداء الفريضة هذا العام، مما يعد أكبر حصة على مستوى المحافظات من حيث عدد السكان.