اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:53 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:52 م
محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان جانب من الاجتماع
سوهاج محمود مقبول

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ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للمجلس الإقليمي للسكان، لمناقشة المؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، بحضور وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، والمهندسة عبير الطيب مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والجهات المعنية.
 
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية داخل القرى، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية.
 
وعرض الاجتماع بعض المؤشرات السكانية للمحافظة عن عام 2021 ومقارنتها بالعام المناظر، كما استعرض الاجتماع تقرير مبادرة " مصر أفضل مع حياة كريمة " والتي أطلقها المحافظ في مارس الماضي، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة والمصرية، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، والارتقاء بالخصائص السكانية .
 
وتم تنفيذ المبادرة في قرى " حياة كريمة " والبداية في 51 وحدة محلية قروية خلال مارس ومايو 2022، بالتعاون بين فرع المجلس القومي للسكان، وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مديريات " الصحة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأزهر، والأوقاف، وجمعية تنمية المرأة والطفل"، حيث تم اختيار القرى ذات معدلات المواليد المرتفعة لتنفيذ المبادرة .
 
وأوضحت وفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج أن نتائج الحماية المحققة خلال مدة المبادرة " مارس ومايو 2022 " ، حققت معدل تغيير بنسبة 12.3% مقارنة بالفترة المناظرة، وهو ما يشير إلى أهمية المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها .

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