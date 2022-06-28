محافظ المنوفية يعلن فتح باب القبول للحاصلين على الإعدادية بمدارس التمريض

وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي فتح باب القبول لدفعة جديدة من خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وذلك طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتخريج كوادر تمريض مؤهلة للعمل بالمستشفيات إستعداداً للعام الدراسي الجديد 2022.

حيث أوضح الدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية أنه قد تقرر قبول ملفات طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التمريض إعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الحالي وحتى يوم الأحد الموافق 17 يوليو 2022 ، علي أن تكون سعة الفصل الدراسي يتراوح بين 25 وحتى 30 طالبا ويكون القبول طبقاً لأعلي المجاميع المتقدمة أولاً بعد إجتياز اختبارات القدرات وكشف الهيئة طبقاً للتعليمات الواردة من الوزارة .

وأضاف مدير مديرية الشئون الصحية أن شروط وضوابط الالتحاق بمدارس التمريض تضمنت أن يكون المتقدم مصري الجنسية ، حسن السير والسلوك ، ومن أبناء نفس المركز الذي حصل منه الشهادة الإعدادية (التعليم الأساسي)، وأن يتم تقسيم الدرجات الي مجموعات طبقاً لأعلى المجاميع علي أيام منفصلة (معلنة) تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا لمنع إنتشار العدوى ، مشيراً أنه يحق لطالبات مركز منوف في إختيار المدرسة الأقرب جغرافياً للتقدم بها ولا يجوز التقديم في أكثر من مدرسة في نفس الإعلان ، حيث سيتم عقد جميع الاختبارات في نفس التوقيت .

هذا وقد أشار "عبد الغني" أنه قد تقرر تحديد ميعاد امتحان الإملاء واختبار اللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 الساعة العاشرة صباحاً بمقر المدرسة المتقدم لها الطالب أو الطالبة شريطة حصول الطالب علي 70% من درجة كل مادة ، كما تقرر تحديد موعد كشف الهيئة اعتباراً من الأحد الموافق 31 يوليو القادم وحتى 8 أغسطس 2022 بمدرسة تمريض شبين الكوم بنين خلف مديرية الشئون الصحية في تمام الساعة التاسعة صباحاً.