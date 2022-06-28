اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:49 م
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة "الجبخانة" الأثرية بمصر القديمة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:40 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة "الجبخانة" الأثرية بمصر القديمة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بمنطقة الجبخانة الأثرية بحى مصر القديمة فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بها .
 
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل إزالة المساكن التى تمثل خطورة داهمة والمقامة على حافة الجبل المحيط بالمنطقة الأثرية حرصًا على حياة المواطنين ونقل سكانها لمساكن حضارية بمنطقة المحروسة متكاملة الخدمات .
 
 
وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير تشمل استكمال الطريق الصاعد لمنطقة الجبخانة وتكامل مسارات الحركة الموصلة للمنطقة الأثرية لتسهيل الوصول إليها، بالإضافة إلى استكمال تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية وثقافية وخدمية، وملاعب ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية.
 
 

 


القاهرة

الجبخانة

تطوير العشوائيات

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اللواء خالد عبد العال



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