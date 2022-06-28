محافظ الغربية يعلن بدء العمل على تبطين 100 ترعة.. اعرف التفاصيل

الغربية محمد طارق

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إن أعمال تبطين الترع داخل مراكز ومدن المحافظة ، تسير على قدم وساق حيث تم الانتهاء من الأعمال بنسبة كبيرة، موضحًا آنه يتم العمل على تبطين 100 ترعة بطول 373.63 كم ، ووصلت نسبة التنفيذ الى 243.837 كم.

وأكد محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ستغير شكل الريف فى قرى مركز زفتى خاصة مع أعمال تبطين الترع والتى ستوفر الحياة الكريمة لأهالينا فى زفتى .

يذكر أن المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القـرن والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021 حيث يتم تنفيذ 1007 مشروعات داخل 54 قرية و 88 تابعا فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.4 مليار جنيه.