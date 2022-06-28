محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة فى زفتى

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جولة فى قرى مركز زفتى لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل 6 قرى خلال جولة استمرت سبع ساعات متواصلة، بدأت بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء حديقة نهطاى العامة، كما تفقد أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، إلى جانب أعمال البناء والتشييد بمدرسة نهطاى للتعليم الأساسى بتكلفة 22 مليون جنيه، مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية، مركز تنمية الأسرة، مركز الشباب ونقطة الشرطة.

وفى قرية الغريب تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية وأعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية والتى قاربت على الانتهاء بتكلفة 2 مليون جنيه، واستكمل رحمى جولته بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء وحدة الشئون الاجتماعية بمسجد وصيف والتى وصلت نسبة الأعمال بها إلى 23%.

وتابع المحافظ جولته بتفقد الأعمال بقرية تفهنا العزب، حيث تفقد الأعمال الجارية بمركز الشباب، مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى، كما تفقد أعمال إنشاء مبنى إدارى وملعب وتطوير ورفع كفاءة السور بمركز شباب كفر الزيتون حيث وجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال التى وصلت إلى نسبة 50%.

كما تفقد رحمى خلال الجولة مشروعات المبادرة بقرية سنبو الكبرى، حيث تفقد الأعمال الجارية بمحطة رفع صرف صحي سنبو الفرعية، نقطة الإطفاء ، المواقف ، الأسواق ، مجمع الخدمات الحكومية ، محطة رفع صرف صحي سنبو الرئيسية، المجمع الزراعي، واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بدمنهور الوحش الفرعية.

رافق المحافظ خلال جولته نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.