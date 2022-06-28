اليوم السابع
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محافظ أسوان يفاجئ فريق عمل التبرع بالدم بطريق كورنيش النيل.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:41 ص
محافظ أسوان يفاجئ فريق عمل التبرع بالدم بطريق كورنيش النيل.. صور محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء مروره الميدانى خلال الفترة المسائية، فريق عمل السيارة المتنقلة لبنك الدم الإقليمى على كورنيش النيل القديم، مساء الاثنين.

 

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن التبرع التطوعى وخاصة من الشباب والفتيات من آسمى الأعمال للإنسانية، ويعد فرصة لتعزيز وعى أفراد المجتمع بأهمية المشاركة فى حملات التبرع، نظراً لدورها المؤثر فى إنقاذ أرواح المواطنين، والعمل على تحسين صحة المرضى والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية.

 

وطالب محافظ أسوان قوى المجتمع المختلفة استثمار باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، والذى يتم الاحتفال به سنوياً فى يوم 14 يونيو من كل عام فى نشر الوعى بالتبرع التطوعى بالدم لإنقاذ حياة المواطنين، لافتاً إلى أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادى حيث تسهم فى تعزيز الحس الإنسانى ومبدأ المشاركة، وأيضاً تقوى الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.

 

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