مايا مرسى تشارك فى الاجتماع الأول للجنة برنامج تمكين المرأة فى مصر

كتب محمود راغب

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الأول للجنة التيسيرية لبرنامج " تمكين المرأة في مصر" والذي ينفذ بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة التعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من وكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» ، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وفي إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة2021/2024.

و استهدف الاجتماع مناقشة أهداف البرنامج وأهم الشركاء ، و التقدم المحرز بالبرنامج منذ انطلاقه في يونيو 2021 ، بالإضافة الي خطة العمل حتى نهاية 2022 ، وأهم المخرجات المتوقعة.

و شارك في الاجتماع كل من كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، و أوه يون كيوم، المدير القطري بوكالة التعاون الدولي الكورية، و جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، و جيلان المسيري، نائبة مُمثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وممثلين عن الوزارات المعنية.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالمشاركة في أول اجتماع للجنة التيسيرية لهذا البرنامج الهام ، ووجهت الشكر والتقدير إلي كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدورهم الهام في دعم كافة أنشطة وبرامج المجلس القومي للمرأة ، ولرعايتهم اتفاقيتي التعاون المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» .

كما وجهت رئيسة المجلس التحية أيضاً إلى جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية المشاركة في تنفيذ البرنامج والي كل من الوكالة الكوريا للتعاون الدولي علي دعمها لهذا المشروع الغاية في الأهمية ، والي كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان المشاركتين في تنفيذ البرنامج ، متمنية التوفيق والنجاح للجميع وتحقيق الاهداف المرجوة من البرنامج، والعمل علي الوصول إلى أكبر عدد من السيدات لدعم تمكينهن اقتصاديا ومواجهة كافة اشكال العنف التي يتعرضن اليها .

و من الجدير بالذكر أن برنامج التعاون مُتعدد الأطراف يشمل مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الشركاء الوطنين المعنيين و يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة،، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف.

كما يتضمن البرنامج مشروع "القضاء علي العنف ضد المرأة في مصر" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضه ، ويركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة قضايا العنف ضد المرأة والممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشباب والمعرفة بهذه القضايا .