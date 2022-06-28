لقد أصبت الإنسانية فى أعز مقدساتها.. كلمة القاضى لقاتل نيرة أشرف.. إنفوجراف

قررت محكمة جنايات المنصورة، إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وقبل إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى قال القاضى بهاء المرى رئيس محكمة جنايات المنصورة كلمة له أبرز نقاطها:

يا محسوب على بنى الإنسان جئت بما لم يأت الوحش والطير والحيوان ـ فقلب قُد من حديد

فكرت وقدرت، وسعيت وتدبرت، وأعددت سكيناً ماضياً فى حدتها، وقتلت نفساً ذكية بغير حق، انتدبت بها مكاناً قصياً طعناً ونحراً

لقد جئت شيئا إدا، لقد أصبت الإنسانية فى أعز مقدساتها، ثم قسى قلبك بعد ذلك فقتلت نفساً ومن الذى (طعنت ونحرت)

زعمت أنك كنت تحبها، وكنت أنت أكثر الناس كرها وبغضاً لها، لم يكن ذاك حباً فى الحجر الذى بين أضلعيك

ما الذى كان يجرى فى عروقك؟! لو كان دماً لما طعنت ونحرت إنسانة ادعيت كذباً حبك لها

ألم تعود قبل جريمتك إلى صوابك؟ كلا لئن الإنسان مات فى ذاتك

فقد يكون فى موتك بهذا القضاء عظة وعبرة وردع للناس خير من حياتك لجريمتك بحق المجتمع إعمالاً لقوله تعالى (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِى ٱلۡقَتۡلَىۖ)

وقول الحق سبحانه وتعالى (وَلَكُمۡ فِى ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِى ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ)

رُفِعَت الأقلام وجَفَّت الصُحُف