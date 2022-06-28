لأول مرة.. إجراء منظار صدر جراحى على الرئة لمريضة 65 سنة بمستشفى الكرنك بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة بمستشفيات الهيئة تم إجراء منظار صدر جراحى على الرئة بالمستشفى لمريضة تبلغ من العمر 65 عاماً تعانى من ارتشاح بلوري، حيث كانت المريضة تعانى من صعوبة وضيق فى التنفس وألم فى الصدر، مع الشعور بالضعف العام وعدم القدرة على بذل مجهود كبير، وبعد فحص الحالة وإجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تبين وجود ارتشاح بلوري.

وأضاف مدير مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجح فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى من إجراء جراحة ناجحة، والتى تم من خلالها عمل استكشاف على الصدر باستخدام المنظار الجراحى لأول مرة بالمستشفى، وتفريغ التجمع المائى مع أخذ عينات من الغشاء البلوري، وبعد إجراء العملية تم متابعة المريضة فى الأقسام الداخلية حتى تحسن حالتها وخروجها من المستشفى بصحة جيدة.

وأوضح الدكتور خلف عمر، أنه ساعد استخدام منظار الصدر الجراحى (Thoracoscopy) فى تقليل حجم الشق الجراحى اللازم لإجراء العملية، مما عمل على تقليل الفترة اللازمة للشفاء وكذلك فترة البقاء بالمستشفى، كما ساعد فى زيادة الدقة أثناء إجراء العملية، كما يُستخدم منظار الصدر الجراحى (Thoracoscopy) لأغراض تشخيصية وعلاجية منها:- (حالات الانسكاب البلورى - شفط السوائل المتجمعة بغشاء التامور حول القلب - استئصال سرطان الرئة).

وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بتكلفة 300 جنيه فقط.



