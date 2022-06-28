لأول مرة.. أوبريت "الفرح" لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية مساء اليوم

الاسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، حفلًا فنيًا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، وتدريب كل من الفنان أيمن مصطفى، والفنانة ندى غالب، والفنانة شمس إبراهيم.

ويتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل، باقة رائعة من أجمل أغاني الأطفال، منها بانتو ميم، سوسة، معانا ريال، البنات، بسبوسة، يوم أجازتنا. أما الفاصل الثاني من الحفل يقدم الكورال لأول مرة "أوبريت الفرح" لسيد الملاح، وأحمد الحداد، ومحمد عوض وآخرين، من إخراج يحيى زكريا، والذي أنتج في ستينيات القرن الماضى.

الجدير بالذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، تم تأسيسه في الموسم الفني لعام 2009، ويضم مجموعة من المواهب الفنية الصغيرة، وقدم الكورال مجموعة من الحفلات الفنية الناجحة على مدار السنوات السابقة، وقد رفع شعار "كامل العدد" فى كل حفلاته.