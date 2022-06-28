اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:16 م
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"كن سفيرًا لكوريا ليوم واحد" ..سفارة سيول تنظم فعالية للتواصل مع المصريين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:04 م
"كن سفيرًا لكوريا ليوم واحد" ..سفارة سيول تنظم فعالية للتواصل مع المصريين السفير الكوري مع الأستاذة المصرية وطلابها
كتبت رباب فتحى

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استضافت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية حدث "كن سفيرًا لكوريا ليوم واحد!" بالسفارة اليوم، الثلاثاء، حيث دعت كوادر مميزة من القطاع التعليمي، وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة.

ويهدف برنامج الدبلوماسية العامة هذا إلى التواصل مع الشعب المصري والاستماع إلى أفكارهم المبدعة والمفيدة حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات مثل التعليم، والتبادلات بين الشعوب، والاقتصاد، والتبادل الثقافي والبيئي والمناخي، وتمكين المرأة، وغيرها من المجالات.

السفير الكوري
السفير الكوري

وأوضح البيان أن الأستاذة زينب كمال ليست فقط معلمة علوم على قدر كبير من التفاني والالتزام تجاه طلابها ولكنها أيضًا من المعجبين المتحمسين للثقافة الكورية، وقد تم اختيارها كأول "سفيرة ليوم واحد" من بين حوالي 170 متقدمًا للحصول على هذا اللقب.

تمت دعوة الأستاذة زينب إلى السفارة مع ثلاثة من طلابها نوران (14 عامًا) وأدهم (15 عامًا) وربى (14 عامًا) وهم من المهتمين أيضًا بالثقافة الكورية، وقدموا عرضًا تقديميًا لأعضاء السفارة بمن فيهم السفير هونج جين ووك حول أثر التعليم على المجتمع، حيث تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم.

السفير الكوري مع الأستاذة المصرية
السفير الكوري مع الأستاذة المصرية

 

وهنأ السفير هونج الأستاذة  زينب على تعيينها، وأشار إلى أن مناقشة موضوع التعليم كان مناسبًا جدًا لحدث اليوم مع أول سفير كوري لمدة يوم واحد نظرًا لدورالتعليم المهم في بناء القدرات الفردية  وتعزيز الكوادر البشرية العالمية.

وتطرق إلى تجربة كوريا حيث كان تطورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بفضل تقدم التعليم في كوريا، وتقدير المعلمين وأولياء الأمور والطلاب الكوريين لمدى أهمية التعليم.

جانب من العرض
جانب من العرض

وأضاف السفير هونغ أنه بالنظر إلى أهمية التعليم في مصر التي يبلغ سكانها تحت سن الثلاثين  65٪  من إجمالي عدد السكان، كما أن التعاون في مجال التعليم  والثقافة بين البلدين سيكون مفيدً،ا ليس فقط لتطوير نظام التعليم المصري ولكن أيضًا من أجل التفاهم المتبادل بين البلدين.

كما ذكر السفير هونج أن السفارة ستستضيف هذا الحدث بصورة منتظمة بمشاركة العديد من الخبراء المصريين الآخرين في مختلف المجالات.

وتبع الحدث مأدبة غداء ودية حيث أتيحت لهم الفرصة لتجربة الأطعمة الكورية المختلفة لفهم الثقافة الكورية بشكل أفضل.

 

 


كوريا الجنوبية

سفير كوريا الجنوبية

السفير هونج جين ووك

سفير كوريا الجنوبية فى مصر



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