كمين ينهي رحلة تاجر مواد مخدرة في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، اعترف بالاتجار بها، وبمواجهته اعترف بترويج المضبوطات بين عملائه في العمرانية، فتم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط قسم شرطة العمرانية، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

واعترف المتهم بتحصله على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، فتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.