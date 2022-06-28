اليوم السابع
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قارئ بالسويس يشكو ارتفاع فاتورة المياه من 53 جنيها إلى 26 ألفا.. ومسئول يرد

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:30 ص
قارئ بالسويس يشكو ارتفاع فاتورة المياه من 53 جنيها إلى 26 ألفا.. ومسئول يرد المياه
كتبت: شيماء حمدى

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أرسل القارئ محمد أحمد محمد السيد من السويس الصباح حى السحاب، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، بسبب ارتفاع كبير فى فاتورة المياه، حيث قفزت الفاتورة من مبلغ 53 جنيها إلى 26340 جنيها، مؤكدا عدم وجود تسريب.

فيما رد مسئولو إدارة الاشغال بهيئة قناة السويس، المواطن بالتوجه إلى شبكة مياه السويس وتقديم صوره من قراءة العداد لمعالجة حسابات المياه، وأنه من الوارد حدوث خلل فى حسابات العداد تستوجب تغييره بعد الفحص الفنى.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى  send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

 


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