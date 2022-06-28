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غدا ميلاد هلال شهر ذى الحجة.. والجمعة 8 يوليو وقفة عرفات فلكيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:30 ص
غدا ميلاد هلال شهر ذى الحجة.. والجمعة 8 يوليو وقفة عرفات فلكيا هلال - صورة أرشيفية
كتب: محمود راغب

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يولد هلال شهر ذي الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم غد الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

 ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة). أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

 بذلك تكون غرة شهر ذي الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30/6/2022م، وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكياً يوم الجمعة 8/7/2022م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكياً يوم السبت 9/7/2022م.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.


ذو الحجه

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اليوم السابع بلس



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