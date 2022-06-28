عدم إغلاق فتحات تهوية السخان أبرزها.. 8 إجراءات للاستخدام الآمن للغاز بالمنازل

كتبت -مروة الغول

نشرت الشركة الحديثة للغاز "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول مجموعة من الإجراءات اللازمة للاستخدام الآمن للغاز الطبيعي بالمنازل وتصمنت تلك الإجراءات الآتى..

1-التأكيد على عدم إغلاق فتحات تهوية السخان.

2- إجراء صيانة دورية لجميع التوصيلات والتمديدات عن طريق الشركة المختصة.

3-عدم تخزين أي مواد قابلة للاشتعال (البنزين ، المبيدات الحشرية ، المواد الورقية ، أو القماشية ، أو اللاصقة .. ) بالقرب من الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعى.

4- التأكيد على عدم إستخدام الفرن أو الشواية لتدفئة المكان حيث إنها غير مصممة لذلك .

5-التأكد من وجود المدخنة الخاصة بسخان الغاز .

6- التأكيد المستمر على صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز .

7-صيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي بصفة دورية ( السخان ، البوتاجاز ، .. ) .

8-التحقق بشكل دائم من صلاحية تمديدات وخراطيم الغاز الطبيعي حتى لا يحدث تسريب أو تأكل .