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عدم إغلاق فتحات تهوية السخان أبرزها.. 8 إجراءات للاستخدام الآمن للغاز بالمنازل

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:27 م
عدم إغلاق فتحات تهوية السخان أبرزها.. 8 إجراءات للاستخدام الآمن للغاز بالمنازل غاز طبيعي
كتبت -مروة الغول

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نشرت الشركة الحديثة للغاز "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول مجموعة من الإجراءات اللازمة للاستخدام الآمن للغاز الطبيعي بالمنازل وتصمنت تلك الإجراءات الآتى..
 
1-التأكيد على عدم إغلاق فتحات تهوية السخان.
 
2- إجراء صيانة دورية لجميع التوصيلات والتمديدات عن طريق الشركة المختصة. 
 
3-عدم تخزين أي مواد قابلة للاشتعال (البنزين ، المبيدات الحشرية ، المواد الورقية ، أو القماشية ، أو اللاصقة .. ) بالقرب من الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعى.
 
4- التأكيد على عدم إستخدام الفرن أو الشواية لتدفئة المكان حيث إنها غير مصممة لذلك .
 
5-التأكد من وجود المدخنة الخاصة بسخان الغاز .
 
6- التأكيد المستمر على صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز . 
 
7-صيانة الأجهزة التي تعمل بالغاز الطبيعي بصفة دورية ( السخان ، البوتاجاز ، .. ) . 
 
8-التحقق بشكل دائم من صلاحية تمديدات وخراطيم الغاز الطبيعي حتى لا يحدث تسريب أو تأكل .
 
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