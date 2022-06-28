اليوم السابع
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طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يتوافدون على اللجان وسط إجراءات مشددة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 08:08 ص
طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يتوافدون على اللجان وسط إجراءات مشددة الثانوية العامة
شمال سيناء - محمد حسين

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شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء إجراءات مشددة وتدقيق فى دخول الطلبة الذين يتواصل دخولهم للجان.
 
وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن اللجان يتم الدخول لها عبر بوابات إلكترونية، ويتم بالتنسيق مع جهات الاختصاص إحاطتها بكردون أمنى، ومراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تحسبا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات.
 
وأضاف أن هناك غرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب، وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الإمتحانية.‏
 
وأشار إلى أن غرفة عمليات منعقدة فى مقر المديرية تتابع الموقف بالتنسيق مع غرف عمليات فرعية بالإدارات، وتواصل مع غرفة عمليات المحافظة.
 
واعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ان إجمالي الطلاب (3176) طالبا وطالبة، شعبة علمي العلوم (2369)، وعلمى الرياضة (329) طالبا وطالبة، والأدبية (478) طالبا، وأن الطلبة موزعين على 16 لجنة امتحانية، بينهم طلاب إدارة العريش التعليمية (1976) طالبا فى (7) لجان، وطلاب إدارة بئر العبد التعليمية (717) طالبا فى 5 لجان، وطلاب إدارة الشيخ زويد التعليمية (260) طالبا.
 

شمال سيناء

الثانوية العامة

امتحانات

التربية والتعليم



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