طلاب هندسة حلوان يبتكرون مشروعا عن الرى الحديث.. صور

كتب محمد صبحى

ابتكر مجموعة من طلاب كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان خلال مشروع تخرجهم مشروع عن الري الحديث وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان و الدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان تحت إشراف الدكتور سليمان شرف والدكتور حلمي الزغبي وبالتنسيق مع إدارة رعاية الشباب بالكلية برئاسة ياسر الجبالى.



مشروع عن الرى الحديث

وأوضح الدكتور محمود المسلاوى أن المشروع يهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية في الري حيث يعمل النظام المنفصل عن الشبكة الكهربائية الرئيسية فى توليد الطاقة اللازمة للاستخدام في انظمة ري الأراضي الزراعية وأيضا يعمل على مراقبة رطوبة التربة وعرضها على تطبيق على الهاتف او شاشة الحاسب الآلي من خلال بالإنترنت اي يمكن استخدامه من أى مكان ويمكنه الرى من خلال طريقتين إما من تلقاء نفسها طبقا لبرنامج محدد حسب طبيعة النباتات إلى المياه أو من خلال المستخدم للتطبيق مما يؤدي الي ترشيد المياه المستخدمة في عملية الرى وأيضاً يمكنه مراقبة مستوى منسوب الماء المخزن فى الخزان التى رفعها من خلال مضخة مياة وعرضه أيضا على الهاتف.

جاء المشروع بمشاركة الطلاب :

1- محمد أشرف السيد

2- محمد إبراهيم مرزوق

3- محمد خالد بهاء الدين

4- أحمد محمد زين العابدين

5- محمد عبد الرازق محمد

6- أحمد مبروك عبد الحميد

7- محمد عادل حسن

8- كريم وجيه فاروق

9- مصطفى عبد المقصود زكريا