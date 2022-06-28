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طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:00 ص
طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية طلاب الثانويه العامه - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث تشمل اللغة الفرنسية والأسبانية والإيطالية والألمانية والصينية، بواقع 33 سؤالا جميعها اختيار من متعدد، ويبدأ الامتحان فى التاسعة صباحاً حتى الحادية عشرة.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 
 
 

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