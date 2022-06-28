طالبة تتهم والدها فى الأقصر بتهديدها بالقتل والأب ينكر

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن استغاثة إحدى المواطنات من تهديد والدها لها بالقتل.

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على نشر المنشور، وتبين أنها (طالبة سن 21، مقيمة بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر) ، وبسؤالها قررت تضررها من والدها لتهديده لها ولوالدتها وشقيقيها بالقتل بسبب خلافات حول المسكن المملوك لوالدتها، وذلك لرغبة والدها "المشكو فى حقه" فى التنازل عنه لصالحه، كما أضافت سابقة تعديه عليها وقص شعرها منذ فترة، وأنها قامت بنشر المنشور المشار إليه على صفحتها الشخصية بغرض الاستغاثة من والدها ولاتخاذ الإجراءات القانونية قبله.

وباستدعاء (المشكو فى حقه "والدها"، له معلومات جنائية ، مقيم بذات الناحية)، وبمواجهته أنكر ما جاء بأقوال نجلته، كما أضاف بوجود خلافات بينه وبين والدة الشاكية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.