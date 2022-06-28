اليوم السابع
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طارق شوقى يعلق على الغش بامتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:17 م
طارق شوقى يعلق على الغش بامتحانات الثانوية العامة امتحانات - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم، إن الوزارة تصدر بيانا رسميا بشكل يومي عن حالات الغش الإلكتروني، وعدا هذا فكله مخطط لإثارة البلبلة رغم نجاح الامتحانات الكبير.

 

وأضاف الدكتور فى تصريحات له، أن نفس المخطط حدث العام الماضي ونتذكر جميعا كيف انخفضت المجاميع، وإن كانت كل هذه الشائعات العام الماضى، قائلا: "الخلاصة: بيان الوزارة هو الرسمي، والباقي كله تضليل، وتهويل وكذب لضرب نجاح التعليم المصرى.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.


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