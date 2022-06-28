ضبط 608 مخابز مخالفة خلال 24 ساعة فى حملات رقابية

كتب محمود عبد الراضى - أسماء شلبى

واصلت أجهزة الأمن حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الإستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 452 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 107 أطنان مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 35 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية، تم ضبط 67 طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 608 قضايا من بينها 77 قضية "خبز ناقص الوزن" و86 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.

وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت 19 طن أقماح محلية.