ضبط 3 متهمين بنشر أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى

كتب محمود عبد الراضي

استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تم ضبط (شخصين بمنطقتى "6 أكتوبر – إمبابة" بمحافظة الجيزة)، وآخر بمحافظة بنى سويف، لقيامهم بإدارة (3) حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أسئلة وإجابات الامتحانات، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .