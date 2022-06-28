اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:28 م
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ضبط 3 متهمين بنشر أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:12 م
ضبط 3 متهمين بنشر أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى متهم - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تم ضبط (شخصين بمنطقتى "6 أكتوبر – إمبابة" بمحافظة الجيزة)، وآخر بمحافظة بنى سويف، لقيامهم بإدارة (3) حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أسئلة وإجابات الامتحانات، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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