ضبط 3 متهمين بنشر أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى

استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تم ضبط (شخصين بمنطقتى "6 أكتوبر – إمبابة" بمحافظة الجيزة)، وآخر بمحافظة بنى سويف، لقيامهم بإدارة (3) حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى لنشر صور أسئلة وإجابات الامتحانات، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
ضبط 3 متهمين بنشر أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعىالثلاثاء، 28 يونيو 2022 05:12 م
متهم - أرشيفية
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