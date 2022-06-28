اليوم السابع
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ضبط 187 قطعة سلاح وتنفيذ 88 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:43 ص
ضبط 187 قطعة سلاح وتنفيذ 88 حكما قضائيا خلال 24 ساعة تنفيذ أحكام قضائية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (164) قطعة سلاح نارى ، (187) قضية مخدرات وتنفيذ (88279) حكم قضائى متنوع.
 
وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضُبط خلالها (كمية من المواد  والأقراص المخدرة المتنوعة)، وبحوزة 20 متهم " لعدد 8 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (7274) حكم قضائى متنوع.
 

سلاح

مخدرات

حملات امنيه



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