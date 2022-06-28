صحيفة تكشف تفاصيل مقتل 49 سجينا أثناء محاولة فرار من سجن بكولومبيا.. فيديو

فاطمة شوقى

كشفت صحيفة الكوميرثيو البيروفية تفاصيل مأساة مقتل 49 سجينا فى محاولة هروبهم من سجن بكولومبيا، قائلة إن السجناء قاموا بحرق المراتب اثناء أعمال شغب فيما بينهم، مما أدى إلى اشتعال الحرائق فى السجن، وفرضت السلطات الكولومبية حالة الطوارئ .

وأدت حالة الطوارئ فى سجن تولوا، فالى ديل كاوكا ، إلى مقتل 49 سجينا ، فى جناح يضم 200 سجين واندلع الحريق فى منتصف حرب عصابات داخل السجن.

وشهد القطاع ألسنة اللهب والدخان فى السجن، بعد شجار كبير ، وقام بعض السجناء بإضرام فى المراتب، لكن النار خرجت عن السيطرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للسلطات المحلية فإن هناك ما لا يقل عن 30 مصابا ، وحتى الآن تم نقل حوالى 50 شخصا إلى مراكز الرعاية المركزة .

تم تنبيه رجال الإطفاء المتطوعين إلى الموقف وتم تخصيص أربع وحدات للتعامل مع حالة الطوارئ. ثم تم طلب وصول أربعة رجال إنقاذ آخرين وسيارة إسعاف.

وقد تم نقل بعض الجرحى بالفعل إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وقام الشرطة الوطنية ورجال الاطفاء فى المساعدة فى انقاذ السجناء.

وتشبه هذه القضية ما حدث في سجن لا موديلو ، في بوجوتا ، في ليلة 21 مارس 2020 - في خضم احتجاجات من قبل السجناء المطالبين بإجراءات الحماية ضد كورونا ، حيث توفي 24 سجينًا وأصيب أكثر من 100 شخص.

من جانبه أعرب الرئيس إيفان دوكي عن أسفه لما حدث في ذلك السجن ودعا إلى إجراء تحقيقات عاجلة لتوضيح ما حدث.