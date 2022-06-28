اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:43 م
أكرم القصاص
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"صحة السويس" تعلن عن وظائف شاغرة فى وحدات ومراكز التأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 02:19 م
"صحة السويس" تعلن عن وظائف شاغرة فى وحدات ومراكز التأمين الصحى الشامل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
السويس - فريق المحافظات

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أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس عن فتح باب قبول وظائف في وحدات ومراكز التأمين الصحي الشامل.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه ضوء الإعداد والتجهيز لإطلاق منظومة التأمين للصحي الشامل بمحافظة السويس، أعلنت مديرية الصحة عن حاجة المنظومة إلى عدداً من الوظائف للعمل بوحدات ومراكز التأمين الصحي الشامل شرط أن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الصحي .

وأوضح أن الوظائف الشاغرة هي مديري وحدات ومراكز طب أسرة و مسئولي موارد بشرية  ومسئولي سلامة وصحة مهنية و مسئولي جوده .

أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بأن التقديم متاح لجميع المتقدمين في المسابقات السابق الإعلان عنها ممن لم يحالفهم التوفيق ، مشيراً لتشكيل  لجنة برئاسته لعقد المقابلات الشخصيه مع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها ووفقاً لقواعد الإختيار الموضوعه والتى تشمل الجانب العلمي والخبرات السابقة والمهارات اللازمه لشغل كل وظيفه .
 

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