شركات دواء أمريكية توقع بروتوكول تعاون مع شركات سعودية

وقعت مجموعة شركات عبد المقصود المالكة لشركة دواء للصناعات الدوائية، بالولايات المتحدة الأمريكية، بروتوكول تعاون مع مصنع APF للصناعات الصيدلانية المتطورة بالمملكة العربية السعودية، وقد تم توقيع بين شركة دواء ممثلة من وفد برئاسة DR.Mathew cherian، رئيس مجلس الإدارة والمهندس عبد الرحمن باسل المهاينى مدير مشروع مصنع APF، بالمملكة العربية السعودية.

وقد صرح الدكتور ياسر عبد المقصود عضو مجلس الإدارة وأحد مؤسسي شركة دواء، بتكليف فريق متكامل من خبراء صناعة الدواء بالتعاون مع شركائها لتحديث مصنع APF، ولتصنيع منتجات طبقا للمواصفات الأمريكية المطابقة لهيئة الغذاء والدواء (FDA)، بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك تنفيذا لاتجاه المملكة العربية السعودية للاكتفاء الذاتي والتصدير من خلال Advanced pharma بالمملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.