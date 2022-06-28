اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

شؤون الحرمين توزع 4 آلاف مظلة على الحجاج والعاملين فى المسجد الحرام

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:36 م
شؤون الحرمين توزع 4 آلاف مظلة على الحجاج والعاملين فى المسجد الحرام الحج ارشيفيه
كتبت إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وزعت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية برئاسة شؤون الحرمين 4 آلاف مظلة شمسية، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس.. وفق بيان لسفارة السعودية.
 
وذلك ضمن مبادرة "اجتماعي" بعنوان "مظلة الحرمين" أحد برامج حملة الرئاسة التي أطلقتها بعنوان "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا في عامها العاشر " تحت شعار الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة والتي تهدف إلى تقديم عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وخدمة ضيوف الرحمن.
 
وتهدف المبادرة إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم مناسكهم، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته، وجاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

موسم الحج 2022

اشتراطات موسم الحج

شروط الحج 2022

اخبار السعودية

شئون الحرمين

افواج الحجاج



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة