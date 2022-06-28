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سهولة بامتحان الفرنساوى للثانوية العامة وصعوبة الألمانى تبكى الطلاب

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:35 م
سهولة بامتحان الفرنساوى للثانوية العامة وصعوبة الألمانى تبكى الطلاب طالبة بالثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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أدى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث أكد طلاب مدرسة المنيرة بالسيدة زينب سهولة امتحان اللغة الفرنسية، موضحين أن الأسئلة من المنهج وفى مستوى الطالب المتوسط عدا جزئيات بسيطة صعبة وتحتاج إلى تركيز، فيما أبكت صعوبة أسئلة امتحان اللغة الألمانية الطلاب لصعوبتها.

 

وقالت الطالبة سلمى إن أسئلة امتحان اللغة الألمانية صعبة وتمثل هذه النسبة 50% من مستوى الامتحان موضحة أنها تفوق قدرات الطلاب، قائلا: بنحل نماذج امتحانات كثيرة ومش بنعرف نجاوب من صعوبة الأسئلة مش عارفين نعمل إيه، متابعة: الامتحانات لقياس قدرات معينة ولكن مش مطلوب إنها تكون تعجيزية وتفوق قدرات الطلاب.

فيما شكت طالبات المدرسة من عدم توافر مياه داخل لجنة مدرسة المنيرة إضافة إلى التفتيش الذاتى اللاتى يتعرضن له بشكل يتسبب فى التوتر والقلق.

وأدى الثانوية العامة صباح اليوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الطلاب من محاولات الغش، مشددة على أنه سيتم التصدى لها بكل حسم، فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة إلى لجان السير، حيث أكدت مصادر مسئولة أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، لافتة إلى أن أوراق الإجابة والأسئلة وكتيب المفاهيم تسلمتها اللجان تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحاً.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.


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