اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:44 م
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سلطان عمان يعزي العاهل الأردني في ضحايا حادث ميناء العقبة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:00 م
سلطان عمان يعزي العاهل الأردني في ضحايا حادث ميناء العقبة سلطان عمان هيثم بن طارق
أ ش أ

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بعث سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية ومواساة إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في ضحايا حادث سقوط وانفجار صهريج غاز بميناء العقبة.


وأعرب السلطان هيثم- وفقا لوكالة الأنباء العمانية- عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك عبدالله، ولأسر الضحايا والشعب الأردني الشقيق، داعيًا الله تعالى أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ويُسكنهم فسيح جناته ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.


وأعلن الأردن، أمس الاثنين وفاة 13 شخصا وإصابة 251 آخرين، جراء حادث تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة.. حيث وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع.


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