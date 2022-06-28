اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سلطات لوجانسك: سيطرنا على ثلث مساحة مدينة ليسيتشانسك

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:19 ص
سلطات لوجانسك: سيطرنا على ثلث مساحة مدينة ليسيتشانسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير جمهورية لوجانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك سيطرة وحدات الجمهورية والقوات الروسية على ثلث مساحة مدينة ليسيتشانسك.

 

وأشار ميروشنيك حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن قوات كييف تغادر المدينة في اتجاهات عدة، لافتة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد تقدم كبير أحرزته القوات الروسية على محاور عدة في المنطقة.


وكانت مصادر في قوات لوجانسك قد أفادت أمس الإثنين بتضييق الخناق على القوات الأوكرانية في مدينة ليستشانسيك في ظل تجدد المعارك العنيفة داخل المدينة.

 


لوجانسك

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة