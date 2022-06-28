سلطات لوجانسك: سيطرنا على ثلث مساحة مدينة ليسيتشانسك

وأشار ميروشنيك حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن قوات كييف تغادر المدينة في اتجاهات عدة، لافتة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد تقدم كبير أحرزته القوات الروسية على محاور عدة في المنطقة.



وكانت مصادر في قوات لوجانسك قد أفادت أمس الإثنين بتضييق الخناق على القوات الأوكرانية في مدينة ليستشانسيك في ظل تجدد المعارك العنيفة داخل المدينة.