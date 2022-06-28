أكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بالمملكة الأردنية الدكتور نضال المجالي، انحسار تأثير الغاز المتسرب جراء سقوط وانفجار صهريج محتوي على مادة غاز الكلورين في ميناء العقبة، موضحا أنه لا وجود لضرر على الصحة العامة لنتائج الحادث.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن تصريح الدكتور المجالي مساء امس الاثنين، أن سرعة الرياح في موقع الحادث بلغت نحو 1.9 متر في الثانية، واتجاهها الشمالي، ساهم في منع أي توسع للمادة، مؤكداً أنه لا اتجاه لأية غازات أو روائح أو أضرار باتجاه المدينة من موقع الحادث، ولا تراكيز عالية تؤثر على الصحة في موقع الحادث.
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