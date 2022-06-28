ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن تصريح الدكتور المجالي مساء امس الاثنين، أن سرعة الرياح في موقع الحادث بلغت نحو 1.9 متر في الثانية، واتجاهها الشمالي، ساهم في منع أي توسع للمادة، مؤكداً أنه لا اتجاه لأية غازات أو روائح أو أضرار باتجاه المدينة من موقع الحادث، ولا تراكيز عالية تؤثر على الصحة في موقع الحادث.