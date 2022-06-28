سفير مصر لدى البحرين: العلاقات بين القاهرة والمنامة تاريخية ومتجددة

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أكد السفير المصري لدى البحرين ياسر شعبان، أن العلاقات بين القاهرة والمنامة هي علاقات تاريخية، وتتجدد دائما بلقاء الأشقاء في أجواء ودية للبحث، والتشاور تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

وأشار شعبان، في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنا) - إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، للبحرين ولقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تأتي في إطار الزيارات المتبادلة والمستمرة بين القيادتين بهدف استمرار التنسيق والتشاور والدفع قدما بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأشاد السفير شعبان بالمستوى الذي تشهده العلاقات المصرية البحرينية على كافة المستويات، لاسيما اهتمام قيادتي البلدين بالتركيز على تنمية التعاون في القطاع الاقتصادي والاستثماري والتجارة البينية، وهو ما عكسه بوضوح الزيادة الملحوظة في الميزان العام التجاري وارتفاع حجم الاستثمارات بين البلدين.

وحول تنسيق الرؤى والمواقف السياسية والدبلوماسية للبلدين تجاه القضايا العربية والإقليمية، أشار السفير المصري لدى المنامة إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارة الأخيرة التي قام بها الملك حمد بن عيسى إلى مدينة شرم الشيخ ولقائه الرئيس السيسي لتبادل الرؤى إزاء ما تشهده منطقتنا العربية والشرق الأوسط من قضايا ومخاطر تتطلب تكثيف الجهود وتأسيس موقف عربي موحد تجاه الملفات التي تشكل أولوية مشتركة، وعلى رأسها استقرار المنطقة واستكمال النهج الدبلوماسي والمتوازن الذي ينتهجه البلدان، والحفاظ على الأمن القومي وأمن الطاقة والأمن الغذائي.

وأعرب السفير شعبان عن شكره وتقديره إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على التوجيه الدائم والمُقدّر بتقديم كافة سبل الدعم والاهتمام والرعاية للجالية المصرية في البحرين.