روسيا: قوات كييف تستخدم مؤسسات الصناعات الغذائية فى الأغراض العسكرية

أ.ش.أ

اتهم رئيس مركز المراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف قوات كييف بالإعداد لاستفزازات جديدة باستخدام مؤسسات الصناعات الغذائية في الأغراض العسكرية.

وأكد ميزينتسيف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المخابز ومصانع المواد الغذائية الأساسية في مدن دونيتسك وخاركوف كمواقع لإطلاق النار على مناطق سكنية.

وأضاف المسؤول الروسي أن هذه الأعمال الاستفزازية تظهر همجية السلطات الأوكرانية وتلاعبها بمصير المدنيين بدعم من الدول الغربية التي تغض الطرف عن جرائم نظام كييف.