اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن تعليق عمل قنصليتيها فى صوفيا وفارنا البلغاريتين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:17 م
روسيا تعلن تعليق عمل قنصليتيها فى صوفيا وفارنا البلغاريتين لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن فيليب فوسكريسنسكي، المستشار المبعوث بالسفارة الروسية في بلغاريا عن تعليق عمل القسم القنصلي في العاصمة صوفيا والقنصلية العامة في مدينة فارنا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار المبعوث بالسفارة الروسية، إنه يمكن لجميع الذين تقدموا سابقا إلى الخدمات القنصلية الروسية في بلغاريا الاتصال بالسفارة عندما تستأنف خدماتها القنصلية عملها.

وأوضح المستشار المبعوث بالسفارة الروسية أن هذا القرار يأتي على خلفية الإجراءات التي اتخذتها السلطات البلغارية اليوم، بطرد 70 دبلوماسيا روسيا من البلاد. وتعليقا على القرار، أكد رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف أن طرد الدبلوماسيين ليس عدوانا على الشعب الروسي.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة