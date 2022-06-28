روسيا تعلن تعليق عمل قنصليتيها فى صوفيا وفارنا البلغاريتين

كتب أحمد عرفة

أعلن فيليب فوسكريسنسكي، المستشار المبعوث بالسفارة الروسية في بلغاريا عن تعليق عمل القسم القنصلي في العاصمة صوفيا والقنصلية العامة في مدينة فارنا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المستشار المبعوث بالسفارة الروسية، إنه يمكن لجميع الذين تقدموا سابقا إلى الخدمات القنصلية الروسية في بلغاريا الاتصال بالسفارة عندما تستأنف خدماتها القنصلية عملها.

وأوضح المستشار المبعوث بالسفارة الروسية أن هذا القرار يأتي على خلفية الإجراءات التي اتخذتها السلطات البلغارية اليوم، بطرد 70 دبلوماسيا روسيا من البلاد. وتعليقا على القرار، أكد رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف أن طرد الدبلوماسيين ليس عدوانا على الشعب الروسي.