روسيا تخطط لإنتاج مروحيات هجومية غير مأهولة لتدمير المعدات المدرعة

وأشار المصدر وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن شركة "المروحيات الروسية" التابعة لمؤسسة "روس تيخ" تخطط لإنتاج مروحيات غير مأهولة وستستخدم هذه المروحيات في مهام عديدة - الاستطلاع، والبحث عن أفراد العدو والمركبات الخفيفة المدرعة وأهداف أخرى وتدميرها.



من جانبه، قال مصدر آخر، إن هذه المروحيات غير المأهولة ستكون قادرة على حمل حوالي 200 كيلوجرام، موضحا أن من ضمن المكونات الأساسية لهذه المروحيات نظام إلكتروني ضوئي مستقر "جيروسكوب"، ونظام تصويب وست كاميرات شاملة وستزود المروحيات بنسخة من مدفع رشاش كلاشينكوف المستخدم في الدبابات مع 550 طلقة من الذخيرة و8 صواريخ غير موجهة و 16 قنبلة مضادة للدبابات.