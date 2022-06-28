اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:52 م
أكرم القصاص
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روسيا تباشر اختبار غواصة نووية صاروخية جديدة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:27 م
روسيا تباشر اختبار غواصة نووية صاروخية جديدة غواصة نووية - أرشيفية
وكالات

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أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الخبراء الروس باشروا باختبار غواصة نووية صاروخية جديدة.


وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن غواصة "كراسنويارسك" النووية الروسية الجديدة من فئة Yasen-M ، خرجت من مصنع "سيفماش" واتجهت نحو البحر الأبيض لتخضع لاختبارات الحركة.


وأضاف "خلال الاختبارات سيتم تفقد جاهزية المعدات الموجودة في الغواصة، كما سيتحقق الخبراء من قدرة كراسنويارسك على الحركة والمناورة في الماء، وسيتأكدون من مطابقتها للمواصفات التي أعلنت في مشروع تصميمها".


وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة K-571 "كراسنويارسك" في مصنع "سيفماش" عام 2014، في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021.


وتتسلح غواصات Yasen-M المطورة في إطار المشروع المذكور بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

 

 


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