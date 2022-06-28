رواق الأزهر بشمال سيناء يستقبل طلبات التحاق الدارسين

شمال سيناء - محمد حسين

بدأ رواق العلوم الشرعية والعربية بفرع الرواق الأزهرى بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، إجراءات استلام طلب الالتحاق الخاص بالدارسين (ممن تقدموا إلكترونيا) وذلك استعدادًا لانطلاق بدء الدراسة بالرواق.

وأعلن رواق العلوم الشرعية والعربية بشمال سيناء، فى بيان، أنه يتم استلام طلب الالتحاق بدءا من اليوم الثلاثاء حتى الخميس 2022/7/7، يوميًّا (عدا يوم الجمعة) بديوان عام منطقة شمال سيناء الأزهرية.

والمستندات المطلوبة هى صورة المؤهل الدراسى، وصورة البطاقة، ودوسيه بلاستيك، لن يلتفت إلى من لم يتقدم بطلب الالتحاق في الفترة المعلن عنها.