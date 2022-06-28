رجل للمحكمة: فقدت قدمي بعد إصابتي بالسكر بسبب عنف زوجتي وملاحقتها لي بالقضايا

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد: فقدت قدمي بسبب عنف زوجتي، بعد أن أصبت بمرض السكر، وبعد خلافات لعامين نشبت بيننا فقدت قدمي، بعد إصابتي بتسمم بها، وكدت أن أموت، وبالرغم من ذلك لم تتركني في حالي، وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي".

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "اعتادت على افتعال المشاكل، لأتعرض للضرب على يد شقيقها بسبب أفعالها الجنونية وقيامي بتحرير بلاغ ضدها، وعندما شكوتها بعد خروجي من المستشفى وفقداني لقدمي قامت بملاحقتي بـ 16 دعوى حبس، واتهمتني بأنني لست أمينا على رعاية أطفالي، ولاحقتني بدعوى طلاق للضرر".