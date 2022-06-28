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رابطة العالم الإسلامى تعزى الأردن فى ضحايا حادثة تسرب الغاز بميناء العقبة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:22 م
رابطة العالم الإسلامى تعزى الأردن فى ضحايا حادثة تسرب الغاز بميناء العقبة رابطة العالم الإسلامي
كتب - إسماعيل رفعت

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أعربت رابطة العالم الإسلامي عن عزائها ومواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا والمصابين، جراء حادثة تسرب الغاز التي وقعت في ميناء العقبة وخلَّفت وفيات وإصابات عدة.
 
 
وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الأمانة العامة للرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، عن الوقوف والتضامن الكامل مع الأردن العزيز في هذا المصاب، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن من كل سوء ومكروه.

تسرب الغاز في ميناء العقبة

رابطة العالم الاسلامى

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