رئيس سريلانكا يوجه باستخدام الأموال المتاحة لاستيراد الوقود ويجتمع مع سفير روسيا

أ.ش.أ

أفادت الخدمة الصحفية التابعة للرئاسة السريلانكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس جوتابايا راجاباكسا أصدر تعليمات للمسؤولين باتخاذ إجراءات فورية؛ لاستيراد الوقود باستخدام الأموال المتاحة.

ونقلت صحيفة "دايلي نيوز" السريلانكية، عن بيان الخدمة القول إن الرئيس أصدر تعليماته خلال جلسة نقاشية مع ممثلي الشركات الكبرى التي كانت تستورد وتورد الوقود إلى سريلانكا لفترة طويلة.

وأضاف أن لهذا وافق محافظ البنك المركزي الدكتور ناندالال وييراسينجي على دفع المبالغ المستحقة للشركات ذات الصلة؛ لتوريد الوقود بموجب خطة مقبولة.

وتقرر تقديم أموال من البنك المركزي وشركة بترول "سيلون"؛ لاستعادة إمدادات الوقود وإجراء مناقشات مع الشركات الأم ذات الصلة للحصول على الوقود خلال فترة زمنية محددة.

كما أصدر الرئيس السريلانكي تعليماته بصياغة خطة رسمية للأشهر القليلة القادمة لإدارة وصيانة إمدادات الوقود بشكل صحيح.

وفي سياق متصل.. ناقش الرئيس راجاباكسا والسفير الروسي لدى سريلانكا يوري ماتيري، أمس، القضايا المتعلقة بعدد من المجالات الاقتصادية المهمة، بما في ذلك زيادة استغلال الطلب الروسي المتزايد على الشاي، كما شملت مجالات النقاش الأخرى السياحة والوقود والفحم والغاز والطيران والتعليم والتجارة والأسمدة.

وفي إشارة إلى علاقات الدولة القوية والصداقة بين البلدين، شكر الرئيس روسيا على دعمها لسريلانكا خلال جائحة كورونا، وكذلك المساعدة في المجالات الأخرى كلما دعت الحاجة.

وكان وزير الطاقة السريلانكي كانشانا ويجيسيكيرا قد أعلن، أمس، أن وزيرين من الحكومة غادرا إلى روسيا في إطار زيارة دبلوماسية، يناقشان خلالها الأمور المتعلقة بإمكانية شراء النفط الروسي.

وكان رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريميسينجه، قد أعلن، بداية الشهر المقبل، عن أن بلاده قد تضطر إلى شراء المزيد من النفط من روسيا للتعامل مع أزمة الوقود الحالية.

واعترف ويكرمسينجه بأن الأزمة في سريلانكا كانت من صنعها وحدها، حيث ألقى الكثير باللوم على سوء الإدارة الحكومية، والتخفيضات الضريبية الكبيرة في عام 2019، والأخطاء السياسية التي دمرت المحاصيل والهبوط الحاد في السياحة بسبب جائحة فيروس كورونا.