رئيس جامعة طنطا: تقديم 13254 محاضرة "أون لاين" خلال عام

الغربيــــة عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على دعم منظومة التعليم عن بعد بكليات الجامعة، ورصد وتقييم مخرجات استخدام التعليم الإلكترونى، والتعليم عن بعد، وإيجاد حلول غير تقليدية تواكب المتغيرات والتحديات مثل جائحة كورونا، مشيراً إلى توفير كافة الموارد والبنية الأساسية اللازمة لابتكار حلول لمواجهة تلك التحديات، مما أثمر عن تحقيق قفزة كبيرة فى عدد المحاضرات التي تم إلقاؤها عن بعد خلال العام الدراسي المنقضى، والتى بلغت 13254 محاضرة عن بعد خلال العام الجامعي الحالي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمردود الإيجابي الواضح في تحقيق أهداف منظومة جودة العملية التعليمية طبقا للخطة الاستراتيجية للجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى علوان مدير وحدة إدارة نظام التعليم عن بعد بالجامعة، أن الوحدة تمثل منظومة عمل جديدة وليست مجرد رد فعل لأزمة طارئة، حيث تقوم على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتكون محوراً رئيسياً في دعم العملية التعليمية عن بعد من خلال البث المباشر للمحاضرات بصورة أكثر فاعلية عن الطرق التقليدية، إلى جانب أعمال المتابعة المتزامنة للأنشطة الجامعية واعداد تقارير واحصاءات دورية عن معدلات إلقاء المحاضرات في ضوء الجداول المعتمدة، ورصد المعوقات وطرح الحلول وخطط التحسين المقترحة لها مما أدى إلى تطوير الأداء، وزيادة الانضباط في العملية التعليمية، وخلق حالة من التنافس بين الكليات لزيادة معدلات إنجاز العملية التعليمية.