رئيس جامعة أسيوط يكرم "مارثا" لتصدرها المركز الأول بالجمهورية بمحو أمية 70 مواطنا

أسيوط - فريق المحافظات

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مارثا صموئيل حنا، والمتصدرة المركز الأول على مستوى الجمهورية بنجاحها فى محو أمية 70 مواطن، وشهد اللقاء الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حمدى البيطار مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية .

وخلال اللقاء هنأ رئيس جامعة أسيوط مارثا صموئيل بهذا الإنجاز ونجاحها فى محو أمية هذا العدد الكبير من المواطنين من أبناء محافظة أسيوط، مشيراً إلى أن ذلك العمل المجتمعى يُعد نموذجاً مشرفاً للشباب المصرى ودليلاً على قدرتهم على العمل والعطاء لخدمة المجتمع وحل مشكلاته، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية من أجل المساهمة فى تحقيق تقدم الوطن وحل مختلف المشكلات التى تواجهه بصفة عامة وتعيق حركة نهضته التى تأتى فى مقدمتها الأمية .

وصرحت الدكتور مها غانم أن مارثا صموئيل من أحدث خريجى كلية التربية بالجامعة دفعة 2021 والتى نجحت خلال سنوات دراستها بالجامعة فى محو أمية نحو 56 مواطنا وهو ما استكملته بعد التخرج حتى أتمت محو أمية 70 مواطن، كما استطاعت أن تُعد للدارسين نموذجاً للتعلم داخل الفصول تحت عنوان "الطريقة المبتكرة لمحو الأمية خلال 24 ساعة " .

وخلال اللقاء قدمت مارثا حنا مقترحاً للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يتضمن بعض الأفكار لزيادة إسهام الجامعة فى مواجهة مشكلة الأمية وكيفية تعليم الكبار فى وقت وجيز.



التكريم



جانب من اللقاء



لقاء رئيس جامعة أسيوط