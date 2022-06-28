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رئيس الوزراء يكلف بالتنسيق المستمر لتوفير احتياطى السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:55 ص
رئيس الوزراء يكلف بالتنسيق المستمر لتوفير احتياطى السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.. صور اجتماع الحكومة
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته.
 
وكلف رئيس الوزراء، كلاً من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التنسيق الدائم والمستمر لتوفير مخزون واحتياطي من القمح والزيت والسلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن هذا الملف سيتم متابعته شهرياً، خاصة في ظل استمرار أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وما يشهده العالم من تحديات غير مسبوقة.
اجتماع الحكومه (1)
 

اجتماع الحكومه (2)
 

اجتماع الحكومه (3)
 

 


التموين

القمح

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

الازمة الروسية الاوكرانية

اليوم السابع بلس



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