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رئيس الوزراء: مصر حريصة على التنسيق والتشاور المستمر مع الأشقاء بالدول العربية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:53 ص
رئيس الوزراء: مصر حريصة على التنسيق والتشاور المستمر مع الأشقاء بالدول العربية اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار - تصوير سليما ن العطيفى

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بتوجيه التهنئة إلى الرئيس وأعضاء الحكومة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لكونها شهدت خروج ملايين المصريين، وانتفاضتهم، ضد مخططات طمس هوية هذا الوطن، والمساس بأمنه ومقدراته. 
 
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل مسيرة العمل والبناء، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أهداف التنمية، ورفعة الدولة المصرية، وتعزيز مكانتها في الدوائر الإقليمية والعالمية.
 
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشق الخارجي، حيث أشار إلى نتائج زيارة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مصر، والتحرك الخارجي للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى كل من سلطنة عمان، ومملكة البحرين، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتشاور على نحو مستمر مع الأشقاء في الدول العربية، لبحث مختلف القضايا المشتركة، وتعزيز التعاون العربي المشترك.
 
وأكد رئيس الوزراء مواصلة انعقاد الاجتماعات الخاصة بالإعداد للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  "COP27"، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في إطار التنسيق لتنظيم هذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يُكرس دور مصر في ملف "المناخ" الذي يشغل الذهن العالمي، ويحظى باهتمام الدول والحكومات.     
 
وعلى الصعيد المحلي، تناول رئيس الوزراء نتائج زيارته مطلع هذا الأسبوع إلى محافظة الغربية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة، في مواقع العمل والتنفيذ، مشدداً على أن الحكومة تحرص على تكثيف الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مشروعات حياة كريمة، والمشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، والتي تخدم المواطن وترتقي بالخدمات المقدمة له.
اجتماع مجلس الوزراء (1)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (2)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (3)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (4)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (5)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (6)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (7)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (8)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (9)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (10)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (11)
 

 

 

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اجتماع مجلس الوزراء (13)
 

 

 

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قطر

مصر

مجلس الوزراء

سلطنة عمان

مصطفي مدبولي

حياة كريمة

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