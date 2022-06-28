رئيس الوزراء الصومالي الجديد يتسلم مهام منصبه

تسلم دولة رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري، اليوم الثلاثاء مهام منصبه من محمد حسين روبلي رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق، ذلك في حفل تسليم المهام بالقصر الرئاسي، وبحضور رئيس مجلس الشعب الفيدرالي شيخ آدم مدوبي، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله وبعض أعضاء النواب ومسؤولي آخرين.

وأعرب روبلي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الجديد، متمنيا له النجاح والتوفيق في خدمته للوطن والمصلحة العامة للشعب الصومالي.