اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الوزراء الصومالي الجديد يتسلم مهام منصبه

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:15 م
رئيس الوزراء الصومالي الجديد يتسلم مهام منصبه رئيس الوزراء الصومال حمزة عبدي بري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم دولة رئيس الوزراء الصومالي الجديد حمزة عبدي بري، اليوم الثلاثاء مهام منصبه من محمد حسين روبلي رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق، ذلك في حفل تسليم المهام بالقصر الرئاسي، وبحضور رئيس مجلس الشعب الفيدرالي شيخ آدم مدوبي، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله وبعض أعضاء النواب ومسؤولي آخرين.

وأعرب روبلي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية - عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء الجديد، متمنيا له النجاح والتوفيق في خدمته للوطن والمصلحة العامة للشعب الصومالي.

 


رئيس الوزراء الصومالي

الصومال

اخبار الصومال

انتخابات الصومال

حمزة عبدي بري



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة