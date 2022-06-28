

وأكد الخصاونة - في تصريحات لقناة المملكة الأردنية - خلال ترؤسه لاجتماع في غرفة العمليات بمحافظة العقبة، أن الوضع في العقبة تحت السيطرة، مشيرا إلى أنه كلف وزير الصحة فراس الهواري بوضع كل الإمكانات اللّازمة بتصرُّف المستشفيات الموجودة في مدينة العقبة للتّعامل مع الحادثة.



وتوفي 12 شخصا وأصيب 260 آخرون، من جراء تسرّب غاز سام من صهريج في العقبة، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وقال المركز، في بيان، إنه "في تمام الساعة الخامسة والربع من عصر الاثنين حدث تسرّب لغاز الكلورين في ميناء العقبة من جراء سقوط وانفجار صهريج يحتوي على هذه المادة".